Качество оказания медицинской помощи за пять лет существенно улучшилось – Михаил Ведерников

10:40, 05 января 2024, ПАИ

Благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» за пять лет существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

За это время было закуплено более шести тысяч единиц современного оборудования, отметил губернатор.

В Псковский областной онкодиспансер был закуплен линейный ускоритель стоимостью 120 миллионов. Он позволяет проводить лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли. С его помощью было пролечено 500 пациентов – это более 36 тысяч циклов работы аппарата, уточнил Михаил Ведерников.

Также в 2021 году для онкодиспансера приобрели и новую систему компьютерной томографии. На аппарате специалисты работают в две смены, проводя более восьми тысяч исследований в год, подчеркнул губернатор Псковской области.

«Как итог: пациенты диспансера на 1-2 стадии этого страшного заболевания вылечиваются в 90% случаев. Главное – это своевременное обращение за помощью. Поэтому не забывайте ежегодно проходить диспансеризацию – записаться можно через Госуслуги в разделе «Здоровье», – заключил Михаил Ведерников.