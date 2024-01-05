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Общество

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере образования в Пскове

Итоги прошедшего 2023 года в сфере образования подвёл глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Итоги прошедшего 2023 года в сфере образования подвёл глава Пскова Борис Елкин. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В 2023 году в полную силу заработала гимназия № 29, построенная по президентскому нацпроекту «Образование». На её базе открылись единственные в регионе кадетские классы пожарно-спасательной направленности. Здесь же появился детский технопарк «Кванториум», отметил Борис Елкин.

Продолжилось строительство школы на 525 мест на улице Киселёва и началось возведение школы на 1000 мест на улице Инженерной, подчеркнул глава города.

В Год педагога и наставника в России дан старт новому муниципальному конкурсу «Наставник года», на который поступило более 40 заявок, уточнил Борис Елкин.

«Впервые состоялось масштабное мероприятие в сфере дополнительного образования детей. Фестиваль «Территория детства» посетило более пять тысяч псковских семей», – написал глава Пскова.

Также среди значимых итогов: 63 молодых педагога пришли работать в школу; 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, один из них – сразу по двум предметам; 105 ребят окончили школу с золотой медалью; на 44 миллиона рублей проведён ремонт в учреждениях образования.

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