До -23 градусов ожидается в Псковской области 6 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 6 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют небольшой снег. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -18 до -23 градусов, днём – от -13 до -18 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 января 2024
Качество оказания медицинской помощи за пять лет существенно улучшилось – Михаил Ведерников