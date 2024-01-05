До -23 градусов ожидается в Псковской области 6 января

12:00, 05 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 6 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют небольшой снег. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -18 до -23 градусов, днём – от -13 до -18 градусов.

Атмосферное давление будет низким.