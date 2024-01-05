Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полиция продолжает поиск пропавшего псковича

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается 47-летний Роман Васильев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция продолжает поиск пропавшего псковича. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, житель областного центра с 17 декабря 2021 года отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174–176 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Глухонемой.

Был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелёного цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утеплённые, короткие, с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2024

Более 2900 детей родилось в Псковском перинатальном центре за год
05 января 2024

Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области находится на историческом минимуме
05 января 2024

Коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада в Пскове
05 января 2024

Сказочный поезд Деда Мороза посетил Псков
05 января 2024

Первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина вручил Владимир Машков
05 января 2024

До -23 градусов ожидается в Псковской области 6 января
05 января 2024

Поезд Деда Мороза прибыл в Псков
05 января 2024

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере образования в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...