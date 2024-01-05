Верблюд Джига не замёрзнет на рождественских гуляньях в Печорах

17:31, 05 января 2024, ПАИ

Печорский верблюд Джига не замёрзнет на традиционных гуляньях в Рождество, рассказала хозяйка конюшни Псковского центра конного туризма Ирина Тихонова в беседе с корреспондентом ПАИ, отвечая на вопрос читателей о том, выдержит ли животное морозы.

«Это калмыцкий верблюд, и у них морозы в Калмыкии до -50 градусов, поэтому это животное абсолютно приспособлено к таким морозам. Он вообще не переживает и в каком-то специальном утеплении не нуждается. У него к этому времени вырастает естественным образом богатая шерсть, которая его хорошо согревает», – отметила она.

Ему не холодно до такой степени, что если он побегает, то даже потеет и ему может быть жарко. Потому стараются следить за тем, чтобы верблюд особо не бегал и не потел, рассказала Ирина Тихонова.

«Если у нас лошади в попонах [одеяло или шкура для животного. – Прим. ПАИ], то верблюду она не нужна. Верблюд гораздо больше лошадей защищён. Именно такие морозы в этот период времени для него привычны и характерны. Ему гораздо хуже сырая тёплая погода, чем такой мороз», – заключила Ирина Тихонова.

Напомним, традиционные гулянья пройдут у Святых врат Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в праздник Рождества Христова, 7 января.