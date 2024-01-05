Традиционные гулянья пройдут в Печорах в Рождество

15:05, 05 января 2024, ПАИ

Традиционные гулянья пройдут у Святых врат Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в праздник Рождества Христова, 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе монастыря.

С 10:00 до 18:00 гостей ждёт катание на лошадях и верблюде.

В 12:00 праздничные колядки и рождественские песни исполнят участники печорских и изборских творческих детско-юношеских коллективов.

8 января в 15:00 состоится рождественский концерт учащихся воскресной школы (улица Подгорная, дом 3).

10 января в 15:00 в паломническом центре пройдёт рождественский концерт участников детского православного движения «Вестники» и учащихся воскресной школы.