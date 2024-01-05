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Общество

На Рождество митрополит Арсений возглавит богослужение в Троицком соборе Пскова

Опубликован график служений митрополита Псковского и Порховского Арсения в предстоящие предпраздничные и праздничные рождественские дни.
В Рождественский сочельник владыка совершит Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре. Служба начнётся 6 января в 8 часов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, митрополит Арсений возглавит праздничное богослужение в Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле. Богослужение начнётся в 23:15.

В воскресенье, 7 января, в 17 часов, в канун празднования Собора Пресвятой Богородицы, владыка возглавит великую вечерню в Троицком соборе.

В празднование Собора Пресвятой Богородицы 8 января в 10 утра митрополит Арсений совершит Божественную литургию в Псково-Печерской обители.

Вечером того же дня, в канун дня памяти первомученика и архидиакона Стефана, митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавит великую вечерню в храме Князя Александра Невского в 18 часов.

Добавим, что в эти дни ожидаются сильные морозы. Поэтому если вы собрались присутствовать в храмах на праздничных службах и крестным ходом пройти вокруг них, одевайтесь теплее, соизмеряйте ваше здоровье с вашими возможностями.

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