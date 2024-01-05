Четырехмиллионый посетитель выставки «Россия» поедет в тур по Краснодарскому краю

19:10, 05 января 2024, ПАИ

Жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырехмиллионной посетительницей выставки «Россия» на ВДНХ. Ей вручили сертификат, по которому она сможет посетить лучшие российские винодельнии и курорты Краснодарского края, сообщили ПАИ в пресс-службе выставки-форума.

Выставка «Россия» работает два месяца, с 4 ноября. На ней представлены стенды регионов России, включая Псковскую область. Стенд нашего региона работает в 85 павильоне ВДНХ.

20 декабря в День Псковской области на выставке «Россия» семейная пара выиграла тур по региону. А в день открытия выставки виртуоз-балалаечник из Пскова Константин Абабков поставил всероссийский рекорд по беспрерывной игре на балалайке.