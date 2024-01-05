Глава ВОЗ призывает прививаться и использовать маски от коронавируса - заявление

21:11, 05 января 2024, ПАИ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывает использовать маски и вакцинироваться от коронавируса из-за продолжающегося роста числа случаев заболевания, говорится в распространенном СМИ заявлении главы организации. В мая 2023 года он заявлял, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Псковской области заболеваемость коронавирусом уменьшилась. На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 285 случаев заражения COVID-19, неделей ранее – 514 случаев. Таковы были данные управления Роспотребнадзора по региону.





