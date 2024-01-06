Водитель снёс фонарный столб в Пскове

00:32, 06 января 2024, ПАИ

В Пскове, на улице Инженерной у дома № 102, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением, в итоге машина снесла фонарный столб и вылетела в кювет. ДТП произошло вечером 5 января. Водителя госпитализируют в медучреждение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.