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Общество

Что можно и чего нельзя делать в сочельник

6 января православные отмечают Рождественский сочельник. В идеале в канун Рождества нужно встать пораньше и сходить в храм, если есть такая возможность. В условиях пандемии лучше прочитать молитву дома, советуют священники.

Отмечается, что если накануне Рождества человек стал участником ссоры, лучше помириться.

В этот день к столу подают специальное постное блюдо – сочиво. В сочельник установлен строгий пост. Согласно традиции, принимать пищу можно только после литургии, когда на середину храма выносят зажжённую свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. С этим связан обычай не есть до появления первой звезды.

Готовить праздничный ужин нужно обязательно в хорошем настроении. Люди, которые придерживались Рождественского поста, не употребляют 6 января пищу до 18:00. На столе в этот день должны присутствовать постные блюда, желательно, чтобы их было не меньше 12: это число символизирует 12 апостолов Иисуса Христа.

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, осуждать кого-то, проводить уборку, иначе весь год в вашем доме будут возникать ссоры на пустом месте. До 15:00 нужно закончить все приготовления. Именно в это время в храмах готовятся к торжественной службе.

Существует мнение, что, начиная с Рождественского сочельника и до Крещения, можно гадать. Однако церковь запрещает гадания. Эта традиция не имеет никакого отношения к реальному событию Рождества и берёт своё начало в языческие времена.

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