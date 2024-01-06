Пять раз выезжала скорая в Псковской области на обморожения
За последние несколько морозных дней скорая помощь в Псковской области на вызовы, связанные с обморожениями, выезжала пять раз.
«Это очень низкий показатель, что хорошо. Все пациенты были доставлены в медучреждения», – сообщил корреспонденту ПАИ главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.
Ранее сообщалось, что температура в Псковской области опустится до -28 градусов 7 января.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 января 2024
Семейное кафе «Соль» лидирует в номинации «Открытие» в рамках премии «Народное признание»
06 января 2024
С семью военнослужащими простились в Псковской области
05 января 2024
Более шести тысяч голосов отдано за номинантов «Народного признания» за неделю голосования