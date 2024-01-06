До -28 градусов ожидается в Пскове завтра
Переменная облачность без осадков ожидается в Пскове 7 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер, ночью – слабый, днём – умеренный.
Температура ночью от -26 до -28 градусов, днём – от -18 до -20 градусов.
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