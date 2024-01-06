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Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения 

Рождественское поздравление митрополита Псковского и Порховского Арсения вышло в эфире телеканала «Первый Псковский».

«Дорогие братья и сестры! Сердцем, исполненным радостью, спешу поздравить с праздником Рождества Христова. Это праздник любви и праздник надежды. Праздник, который возвещает спасение», – начал своё обращение митрополит.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме, в пещере, где находили приют местные пастухи. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая волхвам путь к новорождённому, и они принесли ему в ясли свои дары. С появлением первой звезды у верующих заканчивается 40-дневный пост.

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