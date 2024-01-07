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Общество

Преимущества программы долгосрочных сбережений раскрыли россиянам

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартует в России с января этого года. О том, как её участники смогут разморозить свои пенсионные накопления, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Преимущества программы долгосрочных сбережений раскрыли россиянам. Фото: ПАИ

По его словам, программа даст возможность переноса средств из замороженной накопительной части (пенсии) на счёт договора долгосрочных сбережений (ДДС). Это позволит объединить пенсионные ресурсы. Кроме того, программа включает государственное софинансирование.

Новая программа также имеет преимущество использования накоплений до выхода на пенсию. Эксперт подчеркнул, что использовать деньги можно, например, при потере кормильца.

«Радует, что по договорённости со страховой компанией инвестор может после достижения определённого возраста или срока получать деньги регулярными платежами в течение десяти лет. А можно получить всю сумму единоразово», – отметил Марат Сафиулин и добавил, что при ПДС также можно получить налоговый вычет.

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