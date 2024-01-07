Семейный праздник в честь Рождества Христова прошёл в Псковском музее
Акция для родителей с детьми «Рождество – семейный праздник» прошла в Псковском музее-заповеднике сегодня, 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
В экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям провели экскурсию, а также рассказали евангельскую рождественскую историю. Кроме того, вокальная группа BRUSNIKA исполнила рождественские колядки.
В конце зрителям представили вертепный рождественский спектакль. Раньше такое представление смотрели всей семьёй, а Псковский музей продолжает эту традицию.
Отметим, что показ «Вертеп: рождественский спектакль» состоится в Поганкиных палатах 7 января в 13:00, 15:00 и 18:00, 8 января – в 13:00 и 15:00.
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