Семейный праздник в честь Рождества Христова прошёл в Псковском музее

11:53, 07 января 2024, ПАИ

Акция для родителей с детьми «Рождество – семейный праздник» прошла в Псковском музее-заповеднике сегодня, 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям провели экскурсию, а также рассказали евангельскую рождественскую историю. Кроме того, вокальная группа BRUSNIKA исполнила рождественские колядки.

В конце зрителям представили вертепный рождественский спектакль. Раньше такое представление смотрели всей семьёй, а Псковский музей продолжает эту традицию.

Отметим, что показ «Вертеп: рождественский спектакль» состоится в Поганкиных палатах 7 января в 13:00, 15:00 и 18:00, 8 января – в 13:00 и 15:00.