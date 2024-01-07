-38 градусов зафиксировали в селе Чихачево Бежаницкого района
-38 градусов зафиксировали в селе Чихачево Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».
Отмечается, что населённый пункт стал «полюсом холода» в Бежаницком районе по итогам метеорологической переклички. На данное звание претендуют также деревня Бардово с -37 градусами, Полозово с -36 градусами, а также Красное Иваньково и Добрывичи с -35 градусами. В обзор взяты только результаты опроса, подтверждённые фотографиями, уточнили в газете.
В большинстве населённых пунктов района рано утром термометры показывали -32 градуса.
Напомним, в последние дни на территории Псковской области царят аномальные морозы. Отмечалось, что в региона скорая пять раз выезжала на вызовы, связанные с обморожениями.
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