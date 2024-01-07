-38 градусов зафиксировали в селе Чихачево Бежаницкого района

19:42, 07 января 2024, ПАИ

-38 градусов зафиксировали в селе Чихачево Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».

Отмечается, что населённый пункт стал «полюсом холода» в Бежаницком районе по итогам метеорологической переклички. На данное звание претендуют также деревня Бардово с -37 градусами, Полозово с -36 градусами, а также Красное Иваньково и Добрывичи с -35 градусами. В обзор взяты только результаты опроса, подтверждённые фотографиями, уточнили в газете.

В большинстве населённых пунктов района рано утром термометры показывали -32 градуса.

Напомним, в последние дни на территории Псковской области царят аномальные морозы. Отмечалось, что в региона скорая пять раз выезжала на вызовы, связанные с обморожениями.