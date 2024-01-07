Воспитанники воскресной школы устроили себежанам праздничное представление
Рождественское представление воскресной школы храма Святой Троицы состоялось в стенах районного культурного центра в Себеже, сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Воспитанники школы подготовили для жителей праздничную программу, в рамках которой они читали стихи и притчи, разыгрывали сценки, пели песни. Завершил концерт инструментальный ансамбль «Благовест», после чего к зрителям с благодарственным словом обратился отец Василий. Вместе с Дедом Морозом он вручил присутствующим сладкие подарки.
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