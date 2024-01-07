Опубликованы детали смертельного ДТП в Островском районе

23:39, 07 января 2024, ПАИ

Подробности трагического ДТП в Островском районе сообщает УМВД России по Псковской области. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительной информации, сегодня около 20:00 на 325-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes, которым управлял 38-летний мужчина.

В результате аварии водитель Volkswagen, 38-летний мужчина, и его 40-летний пассажир скончались на месте до прибытия скорой помощи.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.