Документ о возвращении колхозам угнанного в Германию скота опубликовал псковский архив

10:22, 09 января 2024, ПАИ

Госархив Псковской области опубликовал в своём телеграм-канале документ о возвращении советским колхозам угнанного в Германию и Польшу скота.

9 мая 1945 года подписано постановление «О перегоне трофейного племенного скота с территории Германии и Польши в районы Советского Союза, освобожденные от немецкой оккупации, для передачи этого скота колхозам и семьям воинов Красной Армии».

Сотни тысяч голов коров, лошадей, овец отправили на территорию СССР. Не в вагонах поездов, а своим ходом. Сопровождали их делегированные для этого колхозники. Была предпринята попытка хотя бы частично вернуть угнанный с оккупированных территорий в первый год войны скот.

«Об этом факте известно не так много. Тем ценнее редкие документы. Например, выписка из протокола №36 заседания исполкома Середкинского райсовета депутатов трудящихся от 23 мая 1945 года. Документ определял маршрут перегоняемого стада – «входные ворота – Заклинье, выходные ворота – Черная Речка». Кроме того, определялись площадки для осмотра скота и для его отдыха. Председателей колхозов обязали предусмотреть защиту посевов от вытаптывания, выделить пастбища для передаваемого скота», – рассказали в архиве.