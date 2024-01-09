Морозы вызвали резкий рост пожаров в Псковской области - ГУ МЧС России по региону

13:38, 09 января 2024, ПАИ

В период новогодних и рождественских праздников спасатели Псковской области работали в усиленном режиме, обеспечивая пожарную безопасность, безопасность людей на воде и недопущение возникновения ЧС. Итоги первой недели после Нового года подвели в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Установление аномально низких температур послужило одним из факторов увеличения количества техногенных пожаров – в период с 1 по 8 января пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 61 техногенный пожар, что на 74% выше аналогичного показателя прошлого года. К сожалению, на пожарах погибли 3 человека, травматизма людей не допущено», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За период с 1 по 8 января пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 23 дорожно-транспортных происшествия.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Чрезвычайных ситуаций не допущено, отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.