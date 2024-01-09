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Культура

Артисты из Петербурга выступили в музее-усадьбе Римского-Корсакова Вечаше

Концертный хор лицея искусств «Санкт-Петербург» выступил в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Вечаше в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках концерта прозвучали произведения Н. А. Римского-Корсакова и попурри из знаменитых советских песен. Кроме того, студент Санкт-Петербургской консерватории Пётр Никонов порадовал гостей игрой на виброфоне – ударном инструменте, который впервые прозвучал в концертном зале музея-усадьбы.

В пресс-службе отметили, что произведения Римского-Корсакова ещё не раз прозвучат в юбилейном 180-м году со дня рождения знаменитого композитора.

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