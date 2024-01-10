Экоклуб «Оленья гора» лидирует в номинации «Сервис» премии «Народное признание»
Экоклуб «Оленья гора», расположенный в Себежском районе, по данным на 10 января, занял лидирующую позицию в первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Сервис». Этот номинант набрал уже 1066 голосов (около 14 %).
Второе место на данный момент занимает ресторан «СтрогановЪ» в Пскове, за который отдали свои голоса 704 человека (примерно 9 %). Практически догоняет его арт-пространство «Вперёд в СССР», набравшее 681 голос (около 9 %).
Чуть ниже в списке расположен ресторанно-гостиничный комплекс «Подворье» в Великолукском районе. За него проголосовали 575 человек (примерно 8 %).
Кроме того, около 7 % голосов (528) сейчас смогла набрать улиточная ферма с центром гостеприимства ESCARGOT D’OR («Золотая улитка»).
Ещё три номинанта на звание лучшего «Сервиса» смогли набрать примерно по 6 % голосов. Среди них – пансионат «Маево» из Новосокольнического района (485 голосов), автошкола Дмитрия Павлова (464 голоса) и кафе «Гнездо» в Пустошкинском районе (433 голоса).
Следующий номинант в списке – студия танца и спорта «Эстетика движения». За него проголосовали 372 человека (около 5 %). А примерно 4 % голосов (288) смог набрать региональный центр «Мой бизнес», помогающий представителям малого и среднего бизнеса в Псковской области.
Ещё шесть соискателей премии смогли набрать по 3 % голосов. Среди них – гостиница «Советская» в Дно (280), ООО «Кофе Студио» Псков (259), компания аренды автомобилей «Прокат-Псков» (253), ресторан «Деловой» в Пскове (252), мужская парикмахерская FRISEUR barbershop (243), магазин мужских костюмов Owen (228).
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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