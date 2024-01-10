Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экоклуб «Оленья гора» лидирует в номинации «Сервис» премии «Народное признание»

Экоклуб «Оленья гора», расположенный в Себежском районе, по данным на 10 января, занял лидирующую позицию в первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Сервис». Этот номинант набрал уже 1066 голосов (около 14 %).

Стало известно, кто лидирует в номинации «Сервис» в рамках премии «Народное признание – 2023». Фото: ПАИ

Второе место на данный момент занимает ресторан «СтрогановЪ» в Пскове, за который отдали свои голоса 704 человека (примерно 9 %). Практически догоняет его арт-пространство «Вперёд в СССР», набравшее 681 голос (около 9 %).

Чуть ниже в списке расположен ресторанно-гостиничный комплекс «Подворье» в Великолукском районе. За него проголосовали 575 человек (примерно 8 %).

Кроме того, около 7 % голосов (528) сейчас смогла набрать улиточная ферма с центром гостеприимства ESCARGOT D’OR («Золотая улитка»).

Ещё три номинанта на звание лучшего «Сервиса» смогли набрать примерно по 6 % голосов. Среди них – пансионат «Маево» из Новосокольнического района (485 голосов), автошкола Дмитрия Павлова (464 голоса) и кафе «Гнездо» в Пустошкинском районе (433 голоса).

Следующий номинант в списке – студия танца и спорта «Эстетика движения». За него проголосовали 372 человека (около 5 %). А примерно 4 % голосов (288) смог набрать региональный центр «Мой бизнес», помогающий представителям малого и среднего бизнеса в Псковской области.

Ещё шесть соискателей премии смогли набрать по 3 % голосов. Среди них – гостиница «Советская» в Дно (280), ООО «Кофе Студио» Псков (259), компания аренды автомобилей «Прокат-Псков» (253), ресторан «Деловой» в Пскове (252), мужская парикмахерская FRISEUR barbershop (243), магазин мужских костюмов Owen (228).

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области
10 января 2024

Публикуем подробности подъёма со дна реки Великой затонувшей после дрифта иномарки
10 января 2024

Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ
10 января 2024

Экоклуб «Оленья гора» лидирует в номинации «Сервис» премии «Народное признание»
10 января 2024

Новый ресторан «Дача Академика К.» откроется в Пскове в январе
10 января 2024

Выставка горельефов о средневековом Пскове откроется 12 января
10 января 2024

Руководитель Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»
10 января 2024

Снимок снежной псковской церкви попал в топ-100 лучших фото России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...