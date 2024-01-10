Выставка горельефов о средневековом Пскове откроется 12 января
Выставка «Средневековый Псков в горельефах Вячеслава Румянцева» откроется в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 12 января в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Пскович и автор горельефов Вячеслав Румянцев 30 лет проработал художником-дизайнером в объединении «Псковмаш».
Пенсионер создал уже порядка 70 масштабных деревянных горельефных картин-панно о средневековом Пскове. Свои композиции он вырезает из липы. Создание одной картины занимает у Вячеслава Румянцева два-три месяца кропотливой работы.
Отметим, что увидеть выставку псковичи смогут до 11 февраля.
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