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Общество

Новый ресторан «Дача Академика К.» откроется в Пскове в январе

Новый ресторан под названием «Дача Академика К.» от создателей кофейни «Кофе с Кикоиным» Екатерины Рабченюк и Дмитрия Иванова откроется в Пскове в январе. Об этом сообщается на странице нового заведения в соцсети «ВКонтакте».

Новый ресторан «Дача Академика К.» откроется в Пскове в январе. Фото со страницы проекта

Ресторан откроется в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 11, а сейчас идёт набор персонала. В частности, в заведение ищут поваров.

Екатерина и Дмитрий. Фото со страницы проекта

«Мы стали задумываться о том, чтобы реализовать весь накопленный опыт в более крупном проекте, – рассказала Екатерина о пути к новому проекту. – Настал 2022 год, и нам удачно предложили помещение в центре города с шикарным видом на набережную, реку и Мирожский монастырь. Вот она возможность использовать весь свой опыт в ресторанном деле в полноценном формате! Одним словом, встречайте, любите и жалуйте создателей ресторана «Дача Академика К.» и не переключайтесь, скоро расскажем о нашей концепции».

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