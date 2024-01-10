Псковский губернатор - об ответственных в невывозе и утилизации мусора: За такое к стенке ставили

16:05, 10 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал жесткие оценки действиям компаний, которые вызвали мусорный коллапс в Пскове на новогодних каникулах, назвав их действия саботажем.

«Страна сегодня воюет, и то, что вы устроили, – это настоящий саботаж. Во время Великой Отечественной войны за это к стенке ставили. И ни у одного нет ни совести, ни страха, ни элементарного уважения к людям просто. Мы столько сил, времени, потратили вместе с людьми, чтобы город, населённые пункты привести в порядок, чтобы они достойно выглядели к Новому году, а вы просто превратили всё в помойку. Я вам гарантирую, что мы это так не оставим и за всё придётся отвечать по максимуму!» – заявил глава региона в среду, 10 января, во время совещания с участием руководства компаний, ответственных за вывоз и утилизацию ТКО.

«Не умеете работать нормально, не хотите – значит работать здесь не будете, а претензии друг к другу находятся в рамках гражданско-правововых отношений. Разбирайтесь в арбитраже, получайте решения, включайте службу судебных приставов, добивайтесь решения, но не надо людей делать заложникам ситуации. Я даю ровно десять дней для того, чтобы ситуацию полностью урегулировать. Если этого не получится, не обижайтесь, я все свои возможности применю для того, чтобы каждый из вас прочувствовал на себе всё, что люди на себе чувствовали все новогодние праздники», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор Михаил Ведерников поручил своему заместителю Игорю Шатурному дважы в день проводить совещания по этому вопросу и докладывать ему ежедневно утром и вечером.