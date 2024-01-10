Михаил Ведерников – о мусорной проблеме в Пскове: Это настоящее свинство по отношению к людям
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание, посвящённое проблеме невывоза мусора в Пскове, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний.
«С ноября прошлого года несколько сотен обращений поступало от населения, от УК о несвоевременном вывозе отходов. Доходило до того, что у людей до третьего этажа забивались мусоропроводы и даже после вывоза мусора этими мусоропроводами пользоваться было нельзя. Новогодние праздники для многих тоже были испорчены горами мусора.
Это свинство настоящее по отношению к людям, к правительству Псковской области, и просто так мы это не оставим. Здесь присутствуют представители прокуратуры, ФАС. Я переговорю с руководителями, попрошу взять на личный контроль, дать максимально исчерпывающую и жёсткую оценку компаниями и тому, что они делали», – заявил губернатор.
«Безусловно отдельно хочу обратить внимание на то, что там, где были жалобы, и там, где мусор вовремя не вывозился, люди за это платить не будут, поэтому десять дней отнимайте и вносите изменения в платёжные документы за январь», – подчеркнул глава региона.
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