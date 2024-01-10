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Общество

Более 40 общественных территорий благоустроили в Псковской области по президентскому нацпроекту

Более 40 территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Более 40 общественных территорий благоустроили в Псковской области по президентскому нацпроекту. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Благоустройство прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего было благоустроено 39 общественных пространств и две дворовые территории.

Новые объекты появились во всех муниципальных образованиях Псковской области. Комфортные и безопасные места отдыха – парки, скверы, набережные и площади – станут точками притяжения для жителей и туристов.

«В Пскове одной из таких площадок стал парк реки Милевки, где бывший пустырь превратился в любимое место встречи взрослых, детей и подростков. Там организованы смотровая площадка, детские и спортивные зоны, установлены системы освещения, скамейки и самая большая в городе велопарковка», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в Великих Луках благоустроили Пушкинский сквер. Там появились стилизованные зоны отдыха, обновили дорожки, организовали освещение, установили спортивную и детскую площадки, информационные таблицы.

Отметим, что за последние пять лет в Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 461 территорию: 244 общественных и 217 дворовых.

Ранее сообщалось, что около 70 территорий обновили за последние годы в Пскове благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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