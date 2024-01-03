Около 70 территорий обновили в Пскове благодаря президентскому нацпроекту

16:51, 03 января 2024, ПАИ

Около 70 территорий обновили за последние годы в Пскове благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина















«Самое яркое событие ушедшего года – открытие нового парка на Запсковье. Пространство у реки Милевки из заросшего пустыря превратилось в благоустроенную локацию для отдыха псковичей всех возрастов и интересов. Каким ему быть, решали сами жители», – отметил Борис Елкин.

Жители Пскова также определили наполнение и местоположение новых детских площадок на Октябрьском проспекте 23а, улицах Отрадной и Госпитальной, 15.

«Не менее значимый итог нацпроекта – завершение строительства 198-квартирного дома для расселения аварийного жилья. Первые десять семей получили долгожданный подарок на Новый год – ключи от новых квартир», – подчеркнул глава Пскова.

Кроме того, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Сбербанка в 2023 году в Пскове построили уникальный пешеходный светомузыкальный фонтан. «За счёт бюджетов разных уровней поставили новые игровые комплексы в Финском и Детском парках, отремонтировали четыре двора и семь междворовых проездов, а также скорректировали проект благоустройства сквера на Сиреневом бульваре. Он станет одним из первых мероприятий нацпроекта, который начнём реализовывать в этом году», – заключил Борис Елкин.