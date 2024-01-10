Спасатели помогли жителям островов Псковского озера запастись продуктами

17:02, 10 января 2024, ПАИ

Спасатели продолжают оказывать помощь населению удалённых территорий Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

10 января группа поисково-спасательного отряда Пскова на специализированной технике побывала на островах Колпина и Каменка Печорского района. Местным жителям доставили товары первой необходимости, продукты и медикаменты.

Отметим, что сотрудники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований региона на постоянной основе оказывают помощь жителям удалённых территорий области в период действия сезонных рисков. Ранее спасатели доставили в деревню Килинец Печорского района медицинских работников для оказания помощи населению.