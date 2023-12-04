Псковские спасатели оказывают помощь жителям Печорского района

19:14, 04 декабря 2023, ПАИ

Помощь жителям Печорского района оказывают псковские спасатели, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники псковского поисково-спасательного отряда областной службы спасения на специализированной технике доставили в деревню Килинец Печорского района медицинских работников для оказания медпомощи населению.

Отмечается, что сотрудники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований региона постоянно участвуют в подобных мероприятиях и оказывают помощь жителям удалённых территорий Псковской области в период действия сезонных рисков.