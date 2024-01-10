Участники СВО поблагодарили школьников Себежского района за письма и открытки
Участники спецоперации поблагодарили школьников Себежского района за поздравительные открытки и письма со словами поддержки. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Воины 234-го гвардейского воздушно-десантного полка прислали в ответ ребятам слова благодарности:
«Дети, спасибо вам большое. Низкий поклон вам и большое человеческое спасибо! За ваши поздравления, письма, открытки. Будем читать, по возможности, постараемся ответить».
Особенную почту воинам СВО от себежских школьников доставляли прямо на передовую.
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