Владимир Путин: Российская экономика стала первой в Европе

09:44, 11 января 2024, ПАИ

Высокий уровень развития экономики России отметил президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске, пишет «Коммерсантъ».

Рост ВВП России по итогам года превысит 4 %, отметил Владимир Путин. Несмотря на то что страну «давят и душат со всех сторон», ее покупательная способность значительно выросла и позволила России стать первой экономикой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мировом рейтинге.

При этом необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы повысить покупательную способность на душу населения, добавил президент. «Поэтому тут есть над чем работать», – подчеркнул он.

Кроме того, ключевая ставка Центробанка носит временный характер – параллельно с подавлением инфляции будет меняться и она, заявил глава государства.