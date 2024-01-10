Заслуженная артистка России Наталья Александрова станет гостьей программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»

12:38, 11 января 2024, ПАИ

Вокалистка ансамбля русской музыки «Псков», заслуженная артистка России Наталья Александрова станет гостьей программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 января.

В чём особенность романсов? Меняется ли слушатель со временем? Что привносит в жизнь звание заслуженного артиста? Как рождаются романсы? Как выбор музыкального инструмента может повлиять на жизнь?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

Напомним, что концерт Натальи Александровой пройдёт в Псковской областной филармонии 13 января в 17:00.