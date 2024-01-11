«Почта России» бесплатно доставит 500 открыток из Псковского театра

12:38, 11 января 2024, ПАИ

Накануне и в первые дни нового года в фойе Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина работал пункт посткроссинга «Почты России». К новогодним праздникам «Почта России» и Пушкинский театр выпустили открытку с изображением театра в зимнем новогоднем убранстве. Зрители праздничных представлений отправили 500 открыток с поздравлениями своим родным и близким в разные города страны, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

«Почта России» бесплатно доставит открытки в Псковскую область, Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Тюмень, Владивосток и другие города России.

«Почта не только поддерживает связь между людьми на огромных расстояниях, но и дарит возможность передать приветы прямо с площадок культурных, спортивных и других значимых мероприятий. Уверены, что новогодние открытки, отправленные зрителями театра, доставят приятные эмоции их адресатам», — отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.