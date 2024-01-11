Электроснабжение восстановили в Плюсском районе

13:36, 11 января 2024, ПАИ

Электроснабжение восстановили в нескольких населённых пунктах Плюсского района после отключения высоковольтной воздушной линии, сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Иванова.

«Энергетики провели оперативные переключения и полностью восстановили электроснабжение нескольких населённых пунктов Плюсского района после отключения высоковольтной воздушной линии. С 11:08 все потребители и социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – отметила Наталья Иванова.

Напомним, что сегодня несколько населённых пунктов муниципалитета остались без света из-за непогоды.