Электроснабжение восстановили в Плюсском районе
Электроснабжение восстановили в нескольких населённых пунктах Плюсского района после отключения высоковольтной воздушной линии, сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Иванова.
«Энергетики провели оперативные переключения и полностью восстановили электроснабжение нескольких населённых пунктов Плюсского района после отключения высоковольтной воздушной линии. С 11:08 все потребители и социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – отметила Наталья Иванова.
Напомним, что сегодня несколько населённых пунктов муниципалитета остались без света из-за непогоды.
Сотрудники избиркома исполнили новогоднюю мечту 16-летней девушки из Печорского района
Шоперы по мотивам полотен Шагала и Айвазовского из своей коллекции выпустил Псковский музей