Несколько населённых пунктов Плюсского района остались без света

10:28, 11 января 2024, ПАИ

Несколько населённых пунктов Плюсского района остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии, связанного с порывами ветра. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова.

В частности, без света сейчас находятся жители деревень Заплюсье, Заполье, Андромер, Запесенье, Дуброво и других.

«На устранении аварии работает три бригады. Котельная посёлка Заплюсье и водозабор подключены к генератору – перебоев с подачей тепла и воды нет. Интернат также подключён к генератору. В образовательных учреждениях проводятся игровые и тематические мероприятия. Переподключение на резервную линию займёт до полутора часов. Ситуацию держу на контроле во взаимодействии с энергетиками», – отметила Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности. В Псковской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду.