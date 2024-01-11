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Общество

В Псковском планетарии открыли чёрную дыру

Модель чёрной дыры появилась в Псковском планетарии. Подробности ее появления в разговоре с корреспондентом ПАИ сообщил директор планетария Владимир Колпаков.

В Псковском планетарии открыли чёрную дыру. Фото: Telegram-канал администрации Пскова

На самом деле это макет не самой чёрной дыры, а её гравитационного поля, уточнил он. Запущенный по нему предмет иллюстрирует движение газа под действием гравитации чёрной дыры. При этом для наглядности лучше всего запускать монеты.

«Запущенные монеты показывают, как движется газ под действием гравитационных сил чёрной дыры. В космосе большинство чёрных дыр находятся внутри облака газа, которое под действием гравитации закручивается и разогревается. Именно за счёт этого мы и можем их увидеть», – пояснил он.

Директор планетария сам создал макет из полиэтилентерефталата (ПЭТ), толщина чёрной дыры – 0,5 миллиметра. Весь процесс занял несколько часов.

Увидеть экспонат можно по адресу: улица Советская, 64а. Телефон для справок: +7 (8112) 33-12-93.

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