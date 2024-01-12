Организация «Про спорт» лидирует в номинации «Рекорд» премии «Народное признание – 2023»

15:05, 12 января 2024, ПАИ

Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт», по данным на 12 января, обходит соперников в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд». Этот претендент на награду уже набрал 1 705 голосов (около 19 %).

Вторую позицию в настоящее время занимает офицер боевых действий Дмитрий Ющенко, который активно занимается бегом, несмотря на ранение. За него отдали свои голоса 968 человек (около 10 %).

9 % голосов на данный момент набирает команда спортсменов из Палкинского района, участники которой стали призёрами летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Они набрали 830 голосов (примерно 9 %).

По 7 % голосов сейчас есть у четырёх номинантов. Среди них – спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич (668), тренер Пушкиногорского филиала спортивной школы «Олимп» по дзюдо Александр Столяров (648), спортсменка Наталья Спиридонова, которой удалось за сезон установить несколько рекордов (645), а также тренер и консультант комитета по культуре и спорту администрации Пустошкинского района Сергей Прохоров (644).

Чуть ниже в списке расположены номинанты, набравшие по 6 % голосов. Это великолукский спортсмен, мастер спорта России по кудо и самбо Дмитрий Рогов (611), спортсмен из Пыталовского района Тимур Назаров (604), спортсменка из Порховского района, победитель III Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» Ангелина Виткина (554), кандидат в мастера спорта Эвелина Галаханова, ставшая победителем в чемпионате Пскова по классическим шахматам (554), и педагог Центра дополнительного образования Локнянского района Игорь Мунт (546).