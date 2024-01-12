Организация «Про спорт» лидирует в номинации «Рекорд» премии «Народное признание – 2023»
Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт», по данным на 12 января, обходит соперников в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд». Этот претендент на награду уже набрал 1 705 голосов (около 19 %).
Вторую позицию в настоящее время занимает офицер боевых действий Дмитрий Ющенко, который активно занимается бегом, несмотря на ранение. За него отдали свои голоса 968 человек (около 10 %).
9 % голосов на данный момент набирает команда спортсменов из Палкинского района, участники которой стали призёрами летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Они набрали 830 голосов (примерно 9 %).
По 7 % голосов сейчас есть у четырёх номинантов. Среди них – спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич (668), тренер Пушкиногорского филиала спортивной школы «Олимп» по дзюдо Александр Столяров (648), спортсменка Наталья Спиридонова, которой удалось за сезон установить несколько рекордов (645), а также тренер и консультант комитета по культуре и спорту администрации Пустошкинского района Сергей Прохоров (644).
Чуть ниже в списке расположены номинанты, набравшие по 6 % голосов. Это великолукский спортсмен, мастер спорта России по кудо и самбо Дмитрий Рогов (611), спортсмен из Пыталовского района Тимур Назаров (604), спортсменка из Порховского района, победитель III Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» Ангелина Виткина (554), кандидат в мастера спорта Эвелина Галаханова, ставшая победителем в чемпионате Пскова по классическим шахматам (554), и педагог Центра дополнительного образования Локнянского района Игорь Мунт (546).
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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Организация «Про спорт» лидирует в номинации «Рекорд» премии «Народное признание – 2023»
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