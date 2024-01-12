В палатах отделения нефрологии Псковской областной больницы завершён ремонт

14:12, 12 января 2024, ПАИ

В палатах отделения нефрологии Псковской областной клинической больницы завершён ремонт, сообщили ПАИ в медучреждении.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



«Завершены ремонтные работы в палатах. В отделении заменили все окна и двери. Окна не менялись в отделении более 30 лет, пациенты жаловались на сквозняки, утепление окон уже не помогало», – рассказали в больнице.

В планах учреждения отремонтировать диализный зал и установить вентиляцию в комнате водоподготовки.

Ранее сообщалось, что заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице.