В палатах отделения нефрологии Псковской областной больницы завершён ремонт
В палатах отделения нефрологии Псковской областной клинической больницы завершён ремонт, сообщили ПАИ в медучреждении.
«Завершены ремонтные работы в палатах. В отделении заменили все окна и двери. Окна не менялись в отделении более 30 лет, пациенты жаловались на сквозняки, утепление окон уже не помогало», – рассказали в больнице.
В планах учреждения отремонтировать диализный зал и установить вентиляцию в комнате водоподготовки.
Ранее сообщалось, что заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице.
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