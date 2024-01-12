Рыба с непонятными болячками напугала псковских рыболовов

14:42, 12 января 2024, ПАИ

Рыбу с неизвестной болезнью обнаружил житель Псковской области после рыбалки в Раскопельском заливе Чудского озера. Фотография опубликована в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые товарищи рыболовы, не подскажете, что это за болячка? Ранее не встречал такого. Обнаружил в плотве на пузыре. Ну и без солитёра тоже не обошлось», – подписал снимок рыболов.

В комментариях предположили, что это могут быть отложенные паразитом-солитёром яйца. Другой подписчик пришёл к выовду, что белые шарики, обнаруженные в рыбе, могут быть нервными или жировыми узелками. Они состоят из мелких жировых клеток, которые включены в мышцы рыбы.

«Вскрой пузырьки – там тонкий глист, такое часто на кишках и печени у щуки», – посоветовал участник группы.

Ранее сообщалось, что псковичам напомнили алгоритм действий перед рыбалкой в Псковско-Чудском водоеме.