В Псковской облветлаборатории рассказали о вызвавшем вопросы заболевании рыб
Специалисты объяснили происхождение белых шариков, обнаруженных в плотве псковским рыболовом. Разъяснение опубликовано в группе Псковской областной ветеринарной лаборатории.
Житель Псковской области поймал рыбу с неизвестной болезнью в Раскопельском заливе Чудского озера. Он заявил, что обнаружил в ней белые яйца неизвестного происхождения, а также солитёра.
Сотрудники ветеринарной лаборатории объяснили, что на самом деле это споры (простейших) миксоспоридий. «В природе они распространены очень широко во всех широтах и во всех типах водоёмов. Последние многочисленные исследования учёных показали, что миксоспоридии распространены не только среди пресноводных рыб, но и среди морских», – сообщили в лаборатории.
Данный вид не опасен для человека, но псковичам всё-таки посоветовали не употреблять в пищу рыбу с такими поражениями.
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