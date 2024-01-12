В Псковской облветлаборатории рассказали о вызвавшем вопросы заболевании рыб

16:04, 12 января 2024, ПАИ

Специалисты объяснили происхождение белых шариков, обнаруженных в плотве псковским рыболовом. Разъяснение опубликовано в группе Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Житель Псковской области поймал рыбу с неизвестной болезнью в Раскопельском заливе Чудского озера. Он заявил, что обнаружил в ней белые яйца неизвестного происхождения, а также солитёра.

Сотрудники ветеринарной лаборатории объяснили, что на самом деле это споры (простейших) миксоспоридий. «В природе они распространены очень широко во всех широтах и во всех типах водоёмов. Последние многочисленные исследования учёных показали, что миксоспоридии распространены не только среди пресноводных рыб, но и среди морских», – сообщили в лаборатории.

Данный вид не опасен для человека, но псковичам всё-таки посоветовали не употреблять в пищу рыбу с такими поражениями.