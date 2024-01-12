Исторический квиз пройдёт в Изборском музее-заповеднике 13 января

16:34, 12 января 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей и гостей региона принять участие в историческом квизе «Верность Отчизне и сладость побед», который посвящён ратным подвигам русских воинов, противостоянию с Ливонским орденом и несокрушимости русского духа. Пройдёт квиз 13 января в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«В ходе викторины посетители узнают много нового и интересного о том, какие сведения оставил нам средневековый летописец, автор Ипатьевской летописи, о «русском бое», которым восхищались соседи Руси, о взаимодействии пехоты и конницы на поле брани, о национальном единообразии боевых приёмов и вооружения», – отметили сотрудники музея.

Также во время квиза можно будет вспомнить о победах князя Александра Невского на ратном поле и проверить свои знания по отечественной истории.

Квиз пройдёт в исторической экспозиции, где работает выставка исторической живописи художника Евгения Емельянова «За Землю Русскую!» (улица Печорская, 41б).

Возрастное ограничение 12+.

Ранее сообщалось, что более 71 тысячи блинов испекли в блинной в Изборском музее-заповеднике.