Более 71 тысячи блинов испекли в блинной в Изборском музее-заповеднике
Итоги работы музейного кафе «Блинная» подвели в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
71 365 блинов испекли за 2023 год. Также заварили более 3 000 литров травяного чая. Самыми популярными блюдами остались блины с вареньем из местных яблок, изборская похлебка и травяной чай.
«Ежегодно мы собираем такую интересную статистику и радуемся, что показатели всегда растут! Сердечно благодарим всех посетителей музея-заповедника «Изборск» и приглашаем в нашу уютную «Блинную», – отметили сотрудники музея.
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