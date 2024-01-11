Более 71 тысячи блинов испекли в блинной в Изборском музее-заповеднике

17:00, 11 января 2024, ПАИ

Итоги работы музейного кафе «Блинная» подвели в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

71 365 блинов испекли за 2023 год. Также заварили более 3 000 литров травяного чая. Самыми популярными блюдами остались блины с вареньем из местных яблок, изборская похлебка и травяной чай.

«Ежегодно мы собираем такую интересную статистику и радуемся, что показатели всегда растут! Сердечно благодарим всех посетителей музея-заповедника «Изборск» и приглашаем в нашу уютную «Блинную», – отметили сотрудники музея.