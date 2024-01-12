Победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников наградили в Великих Луках

18:45, 12 января 2024, ПАИ

В управлении образования Великих Лук состоялось награждение победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на образовательное учреждение.

«Умники и умницы великолукских школ показали хорошие результаты в разных дисциплинах – от ОБЖ и математики до русского языка и химии», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уже опубликовано расписание мероприятий регионального этапа олимпиады по различным дисциплинам. С 10 января по 29 февраля испытания пройдут на площадке Псковского государственного университета.