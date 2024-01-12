Неравнодушные собрали крупную сумму на операцию псу Снежку из Островского района

20:00, 12 января 2024, ПАИ

Псу Снежку, который вмёрз в землю в Островском районе, неравнодушные граждане собрали деньги на операцию на позвоночнике. Об этом сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, решившись на дорогостоящую операцию Снежку, мы даже не могли надеяться, что соберём необходимую сумму. Для нас это большое чудо», – говорится в сообщении.

Сообщается, что за два дня было собрано 145 386 рублей.

«Все средства в копилке у Снежка, завтра нас ждут на операцию. Полагаем, что будут ещё расходы на реабилитацию и по ходу лечения. Огромное спасибо всем, кто принимал участие, за ваши репосты, слова поддержки, за финпомощь. Снежок – очень ласковый и благородный пёс, и он очень хочет жить. Спасибо вам за то, что даёте надежду», – подчеркнули в приюте «Перезагрузка».

Операцию проведут завтра, 13 января, в 11:50. Все новости и отчёты будут выкладываться по мере поступления, пообещали зоозащитники.