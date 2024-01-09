Пёс вмёрз в землю на трассе в Островском районе
Пёс вмёрз в землю на трассе в Островском районе. Об этом сообщается в группе Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что собаку нашли на трассе, не доезжая до деревни Черепягино. «В районе моста был найден вмёрзший в землю пёсель. Собака находилась на одном месте без движения несколько дней, в самые лютые морозы, на задние лапы не встаёт. Возможно, был сбит машиной», – говорится в сообщении.
На данный момент собака находится в зооприюте. Сотрудники организации также просят жителей региона помочь в приобретении нового обогревателя, чтобы согреть животных.
Ранее сообщалось, что питомцы в псковском приюте «Шанс» могут начать голодать. Кроме того, зоозащитники из Пскова нашли хозяина попавшему под трактор псу.
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