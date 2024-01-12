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Общество

Определены места для крещенских купаний в Псковском районе

Определены места для крещенских купаний в Псковском районе. Вопрос обеспечения безопасности в период православного праздника Крещения Господня обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета Псковского района. Об этом сообщили глава района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Для проведения крещенских купаний в 2024 году на территории Псковского района предусмотрены следующие места: Логозовская волость, деревня Камно; Тямшанская волость, деревня Бабаево, карьер Выбуты; Торошинская волость, деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь.

Время проведения купания – с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Обеспечивать безопасность участников мероприятий будут сотрудники МЧС по Псковской области, ОМВД Псковского района и медики.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных для этого местах.

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