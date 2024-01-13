Борис Катков – псковичам: Я благодарен за такой приём

10:08, 13 января 2024, ПАИ

«Чувствую себя нормально. Никто не скажет, что мне 82 года. Я должен поблагодарить вас всех за поддержку. Я, честно говоря, не ожидал такого приёма», – сказал встречающим его представителям Псковской области пенсионер Борис Катков, передаёт корреспондент ПАИ с российской границы в МАПП «Бурачки» (Себежский район).

Напомним, в пятницу, 12 января, 82-летний пенсионер Борис Катков был выдворен по решению латвийских властей из страны за якобы угрозы национальной безопасности.

Борис Катков рассказал, что 15 лет работает на университет в Калининграде. «Меня там ждут, и, наверное, дальнейшая судьба моя будет связана с Калининградом, потому что университет стал мне родным», – отметил он.

Встречающий Бориса Каткова руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов от имени губернатора Михаила Ведерникова сообщил Борису Каткову, что ему окажут всё необходимое содействие: «Мы сделаем всё, чтобы за это короткое время наша область тоже стала для вас родной».