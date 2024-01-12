Михаил Ведерников: Псковская область примет Бориса Каткова – мы своих не бросаем

22:40, 12 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение латвийских властей о выдворении из Латвии 82-летнего российского ветерана Бориса Каткова.

«Сегодня поступила информация, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова: якобы он представляет опасность национальной безопасности. На самом деле полная ерунда: это просто очередное проявление русофобии и слабоумия. Дали час на сборы и, как преступника, сопроводили до границы», – отметил глава региона.

По поручению Михаила Ведерникова, на границу выехали руководитель аппарата правительства области и представители региональных комитетов по соцзащите и по здравоохранению.

«Встретят Бориса Григорьевича. Проведут первичный медицинский осмотр, в случае необходимости окажем всю необходимую медицинскую помощь. Мы уже определились, куда Бориса Григорьевича отвезём. Дальше пообщаемся, поймём, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет: мы своих не бросаем», – подчеркнул губернатор.

Борис Катков прибудет в Россию через пункт пропуска «Бурачки» (Себежский район). Среди встречающих его – наша коллега, главный редактор газеты «Призыв» Ирина Лукашевич.

Борис Катков – глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. К нему пришли пограничники и дали час на сборы. 10 января пенсионер получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован.

Ранее посольство России в Латвии распространило заявление, в котором отмечается, что «вынесенный латвийскими властями вердикт не только является абсолютно антигуманным, нарушая принцип «неразделения» семьи (в Латвии у соотечественника остались супруга, дети и внуки), но и грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищённости российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года».